خالد جلال ينعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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أحمد جودة - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، السيدة /نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفاة والدة وزيرة الثقافة

رحلت منذ قليل السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك على إثر تعرضها لأزمة صحية الفترة الماضية، فقد كانت تعاني من مشاكل في القلب.

جنازة والدة نيفين الكيلاني

يشار إلى أنه سوف تقام صلاة الجنازة على السيدة نوال والدة وزيرة الثقافة غدًا عقب صلاة الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.





عزاء والدة نيفين الكيلاني

جدير بالذكر إنه سوف يقام العزاء يوم الأحد المقبل بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وتلغرافيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





تعرض والدة وزيرة الثقافة لوعكة صحية

وفي نفس السياق كشف مصدر من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لوزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدة وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن والدة وزيرة الثقافة تعرضت لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن نقل السيدة عن طريق سيارة الإسعاف أدى إلى توقف قلبها، فتم إسعافها وإنعاشه عن طريق صدمة كهربائية، ليعود النبض إلى القلب مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن والدة الدكتورة نيفين الكيلاني، دخلت في غيبوبة، وتم توصيل جهاز التنفس الصناعي لها، مشيرًا أنها بالعناية المركزة، وأن حالتها الصحية حرجة وغير مستقرة.

