سناء منصور: لو فيه ممثلة هتقدم سيرتى الذاتية تكون منة شلبي(خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كرم مساء أول أمس مهرجان جمعية المصرية للكتاب والنقاد للسينما للدورة ٥٠ إحتفالًا باليويل الذهبي عدد من الفنانين والفنانات وعلى رأسهم الإعلامية القديرة سناء منصور.

سناء منصور

أعربت الإعلامية القديرة سناء منصور في تصريحات خاصة للفجر الفني عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان جمعية الكتاب والنقاد " رجعوني لذكريات وسنين في لحظات تقديمى في المهرجانات المختلفة "

مؤكدة عن سعادتها بتكريم نجلها بالتبني أحمد محمود أبو زيد فى ذات الوقت وهو من أهم مؤلفين السباق الرمضاني الماضي فقام بتأليف مسلسلى " كوبرا وصلة رحم "

و وجهت رسالة لصُناع الأعمال الإهتمام بمشاكل المجتمع والتركيز على ما يفيد المجتمع.

مشيرة أن التي تستحق تجسيد السيرة الذاتية لها هي الفنانة منة شلبي.

