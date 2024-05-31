نقابة المهن السينمائية تنعي السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة

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أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة ببالغ الحزن والأسى السيدة نوال محمد احمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والتي وافتها المنية مساء اليوم.



ويتقدم مجلس الإدارة برئاسة المخرج مسعد فودة بخالص آيات العزاء لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

موعد عزاء والدة الدكتورة نيفين الكيلاني

وتقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة الموافق ٣١ مايو، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر

ويقام العزاء يوم الأحد بقاعة الرزاق بنفس المسجد