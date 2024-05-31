نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالمنعم ينعى وفاة والدة الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبدالمنعم وفاة السيدة نوال محمد أحمد والدة معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وكانت السيدة نوال قد أصيبت بوعكة صحية ألمت بها توفت على إثرها منذ ساعات قليلة.

ومن جانبه أعرب عن أسفه الشديد لهذا الخبر والذي حدث أثناء إقامة حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي إنتهى منذ قليل على مسرح السامر بالعجوزة.

وتقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص التعازي لمعالي الوزيرة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت.

وكشف مصدر من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن تطور الحالة الصحية لوالدة وزيرة الثقافة بمجرد تعرضها للأزمة الصحية.

آخر أعمال تامر عبدالمنعم:

ويذكر أن آخر أعمال تامر عبدالمنعم هو مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، بالإضافة إلى ضيف الشرف ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل "محارب":

وهو من من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وتناول المسلسل قصة عزيز، شاب قادم من الصعيد يعيش في القاهرة مع عائلته، تتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه مضطرًا للعمل لإعالة أسرته، يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته، وسط صراعات كبيرة يواجهها.