نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب فهمي ينعي وفاة والدة وزيرة الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ وجميع العاملين بالمركز بخالص التعازي والمواساة لمعالي وزيرة الثقافة الأستاذةالدكتورة/ نيفين الكيلاني؛ لوفاة السيدة/ نوال محمد أحمد.. والدة سيادتها، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 م، تغمد الله الفقيدة برحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

وفاة والدة وزيرة الثقافة

رحلت منذ قليل السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك على إثر تعرضها لأزمة صحية الفترة الماضية، فقد كانت تعاني من مشاكل في القلب.

جنازة والدة نيفين الكيلاني

يشار إلى أنه سوف تقام صلاة الجنازة على السيدة نوال والدة وزيرة الثقافة غدًا عقب صلاة الجمعة عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.





عزاء والدة نيفين الكيلاني

جدير بالذكر إنه سوف يقام العزاء يوم الأحد المقبل بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وتلغرافيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





تعرض والدة وزيرة الثقافة لوعكة صحية

وفي نفس السياق كشف مصدر من داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لوزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدة وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن والدة وزيرة الثقافة تعرضت لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن نقل السيدة عن طريق سيارة الإسعاف أدى إلى توقف قلبها، فتم إسعافها وإنعاشه عن طريق صدمة كهربائية، ليعود النبض إلى القلب مرة أخرى.



وأوضح المصدر أن والدة الدكتورة نيفين الكيلاني، دخلت في غيبوبة، وتم توصيل جهاز التنفس الصناعي لها، مشيرًا أنها بالعناية المركزة، وأن حالتها الصحية حرجة وغير مستقرة.

