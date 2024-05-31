خاص... رحاب الجمل تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن   سر اختيارها لشخصيتها في مسلسل "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكنت النجمة رحاب الجمل في خطف قلوب الجماهير من خلال تنوعها بأعمالها الفنية،

ما ميّز أداء رحاب الجمل هو قدرتها على التجسيد المتقن للشخصيات المتنوعة التي قدمتها، وقد حققت إشادة نقدية وجماهيرية كبيرة.



و كشفت النجمة رحاب الجمل عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "برغم القانون"

وقالت في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" أشارك في مسلسل برغم القانون، وأجسد شقيقة إيمان العاصي، ونمر من خلال أحداث العمل بمشاكل، وهي شخصية مختلفة لم أجسدها من قبل، وتمر بأحداث كثيرة، وتعبر عن مشكلات تمر بها بعض السيدات في كل مكان".



رحاب الجمل تكشف عن سر حماسها لإختيار شخصيتها



وأضافت:" بالنسبة لي سعيدة جدًا لإختياري لهذه الشخصية لأنها مختلفة لم أجسدها من قبل، ولأنها تعبر عن معاناة بعض السيدات".



موعد تصوير مسلسل برغم القانون

وأشارت:" نحن لم نبدأ تصوير، ولكن سوف يتم التصوير خلال الأسبوع القادم بإذن الله".



أبطال مسلسل برغم القانون

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم إيمان العاصي، هاني عادل، رحاب الجمل، عايدة رياض، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام

ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



أعمال رحاب الجمل

يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بعملين أولهم بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كلا من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.