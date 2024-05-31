نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. إيهاب فهمي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تميز إيهاب فهمي كنجم لامع وأحد أبرز وجوه الجيل الذهبي للتمثيل في الوطن العربي.

ما يميز إيهاب فهمي هو قدرته الفائقة على التحول والتغيير في الأدوار التي يؤديها، مما أتاح له المشاركة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأعمال الناجحة. فهو قادر على التنقل بمرونة بين الأدوار الدرامية والكوميدية، وأظهر براعة في تجسيد الشخصيات المعقدة والمتعددة الأبعاد.



وكشف النجم إيهاب فهمي عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أزمة ثقة".



وقال إيهاب في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" هيبقى مسلسل مختلف ورائع ماقدرش أي حاجة عن الشخصية".



وأضاف:" هناك جديد ولكن أمضى وأعلن عنه بإذن الله".



أبطال مسلسل أزمة ثقة



مسلسل أزمة ثقة مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة هاني عادل، نجلاء بدر، إيهاب فهمي، وملك زاهر، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد

آخر أعمال إيهاب فهمي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل وبينا ميعاد 2، والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وعايدة فهمي، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، محمد مهران، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أحمد فريد، وعدد آخر من نجوم

