خاص... رحاب الجمل تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها بأرشفة أعمالها الفنية عن طريق الذكاء الإصطناعي



القاهرة - محمد ابراهيم -

تتميز رحاب الجمل بأناقتها الفريدة وإطلالاتها وأزيائها دائمًا ما تلفت الأنظار وتحظى باهتمام واسع من قبل محبيها ومتابعي الموضة.

نجاح رحاب الجمل يرجع إلى مزيج من الموهبة والجهد المتواصل، بالإضافة إلى قدرتها على التواصل الفعال مع الجمهور العربي الذي أحبها وأصبحت واحدة من أهم نجماته على مستوى المنطقة.

كشفت النجمة رحاب الجمل عن رأيها بأرشفة أعمالها الفنية بالذكاء الاصطناعي، هل تعتقد ي أن الفنان يجب أن يتحمل المسؤولية الاجتماعية وأن يُعبّر عن القضايا السياسية والاجتماعية من خلال أدواره الفنية.

وقالت رحاب في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":"لسه مش واضح بالنسبة لي، ولا بد أن أرى مدى تأثير هذا الموضوع سلبا ً أم إيجابيًا، لأن بالتجارب اللي مررنا بها الكثير من التكنولوجيا استخدمت بطريقة وضرتنا أكثر ما استنفعنا بها".



هل تعتقدي أن الفنان يجب أن يتحمل المسؤولية الاجتماعية وأن يُعبّر عن القضايا السياسية والاجتماعية من خلال أدواره الفنية؟



وأضافت:" إذا كان الورق جيد ويوجد فيه معالجة جيدة هذا يعتبر شئ جميل جدا، ولو بنطرح مشاكل وقضايا بيمر بها مجتمع تبقى شئ جميل وبتلفت نظر المسؤولين لحل المشكلات والقضايا التي يتم عرضها، وممكن أيضًا تلفت النظر أولياء الأمور في مشكلات تخص أولادهم والشباب والجيل الجديد، فلو فيه موضوع لطيف هيبقى إيجابي جدا ً وتأثيره جيد على المجتمع".



أعمال رحاب الجمل

يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بعملين أولهم بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كلا من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.

