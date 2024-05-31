نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " هنعمر شواطيء غزة".. محمد رمضان يدعم فلسطين بهذة الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان محمد رمضان فلسطين من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

نشر الفنان محمد رمضان صورة له معلقا:' ثقة في الله هنعمر شواطيء غزة الفلسطينية قريبا، حلم كل عربي حر".

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "أسد "في بيت السحيمي في حي الجمالية، الذي يظهر خلاله بدور شخص يتم بيعه في سوق العبيد، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي.

فيلم "أسد "يشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان مغربي، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، وآخرون من النجوم.

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وعرض في رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر، وبطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.