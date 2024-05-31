نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسلسل " حالة إنكار " لخالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد النجم خالد النبوي على مسلسل جديد تحت عنوان “ حالة إنكار” من إنتاج سالي والي ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى

وتم تغير اسم العمل من “ سراب” إلي “ حالة إنكار” وتم التعاقد مع النجمة نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي.

وفي سياق آخر، خاض خالد النبوي الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، حيث ضم العمل العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، مايان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، وآخرين، والعمل من إخراج محمد سلامة، ودارت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول مختار، الأب لـ 6 أولاد، في أعمار مختلفة، وتتوالى الأحداث في ظل العديد من المفارقات التي تحدث لهم، حيث يكون لكل واحد منهم حياته الخاصة بمشاكلها وتفاصيلها، وهذا النوع من الأعمال يكون المفضل لدى العديد من الجمهور.

ويعد مسلسل "إمبراطورية ميم" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.