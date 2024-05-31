نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرهان حسين أبرز حضور حفل زفاف ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة ميرهان حسين النجمة ياسمين رئيس بمناسبة حفل زفافها اليوم على أحد رجال الأعمال من خلال “ ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت ميرهان بالصورة رفقة ياسمين رئيس وزوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز

نشرت النجمة ياسمين رئيس علي حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها صور من حفل استقبال زواجها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز والذي تم في حفل صغير وبسيط يجمع الأقارب والأصدقاء.

وأحمد عبد العزيز هو رجل أعمال مصري يعمل في قطاع التعدين والطاقة المتجددة والمقاولات وال F & B وهو نائب رئيس شركة Impact Group international ومدير عام شركة البنيان العربي ويهوى الرياضة والصيد ورياضة السيارات.

وظهرت النجمة ياسمين رئيس بفستان من تصميم نور عزازي ومكياج ميرنا قزمان وشعر جوني وستايلست ندى حسام وتم التعاون مع مصور الفوتوغرافيا دانيال صليب.

وتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريبًا بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي. كما يعتبر أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل " جودر ألف ليلة وليلة" الذي عرض في موسم رمضان وحققت ياسمين ردود فعل إيجابية بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.