نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أغنية "بيكلموني"..رامي جمال يروج لحفلة "ليلة النكد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان رامي جمال عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لحفلة "ليلة النكد" حيث نشر بوستر الحفل الخاص به مع إضافته في الخلفية أحدث أغنياته وهي أغنية "بيكلموني".

منشور رامي جمال

تفاصيل حفل "ليلة النكد"

وفي سياق متصل يذكر أن حفل "ليلة النكد" من المقرر أن تقام شهر يونيو المقبل في دولة الكويت، و"ليلة النكد "وهي ليلة تضم العديد من الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور ويفضلها دومًا، وهذه الليلة هى أول مرة تقام فى دولة الكويت.

والجدير بالذكر أن حفلة ليلة النكد ستقام في فندق كراون بلازا فى دولة الكويت وذلك يوم 20 يونيو المقبل، وتضم الحفل عدد كبير من النجوم منهم الفنان رامي جمال والفنان حمادة هلال والفنان أحمد فريد والفنان مسلم والفنان أحمد بتشان ومن المقرر أن يقدم كل فنان باقة من أغانيه الدرامية.

حفل ليلة النكد

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هى البوم "خليني أشوفك"، وقد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب، ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية.

نجاح أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

حققت أغنية "بيكلموني" للفنان رامي جمال الكثير من المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 11 مليون مشاهدة.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية "بيكلموني" لـ رامي جمال

بيطمنوني

الناس عليه بيكلموني

أخباره لسه بيوصلوني

من قلبي ببعتله السلام

وبيسألوني

أيامه لسه بيوحشوني

بالغالي لما يحلفوني

انا ببقى متطمن أوام

بيصبروني

كام صورة لينا يعوضوني

عن طول غيابه عن عيوني

مبقتش متحمل حرام

وفي بالي كلام

جوايا بشيله ونفسي أحكيله ونرجع زي زمان

أنا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفة عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصي دي على أحساسي وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقة بأي طريقه ونفسي أرجعله عشان

حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه محسش أي أمان

بيأكدولي

عني أن سألهم هايقولولي

طول بعده أنا عايش بطولي

والأسم أهو عايش والسلام

وبيوعدوني

وأنا نفسي بس يريحوني

وفي مرة صوته يسمعوني

وأهم حاجه يكون تمام