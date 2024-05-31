نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية نانسي صلاح في "ولاد المحظوظة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



تشارك الفنانة نانسي صلاح من خلال أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد المحظوظة مع هيفاء وهبي، والذي تم تصوير عدد من مشاهده ما بين مصر ولبنان، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.



تفاصيل شخصية نانسي صلاح في ولاد المحظوظة

وتجسد نانسي خلال أحداث الفيلم شخصية بطة وهي تيكتوكر شعبية.



ولاد المحظوظة من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.



نانسي صلاح تنتظر عرض فيلم جبل الحريم

وفي سياق منفصل، تنتظر الفنانة نانسي صلاح عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم جبل الحريم



أبطال جبل الحريم

والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يعتمد على البطلات النساء فقط، دون ظهور أي نجوم رجال، ومن بطولة سوسن بدر، وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة وإنتاج شركة بست ميديا بروداكشن.



مشاركة نانسي صلاح في فيلم عيسى

وعلى صعيد آخر، بدأت نانسي صلاح خلال الفترة الماضية تصوير فيلم عيسى مع مينا مسعود، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يشارك في بطولته خالد الصاوي، رنا رئيس، محمود حجازي، سامي مغاوري، وإسلام حافظ، والفيلم من تأليف هيثم نبيل وإخراج روؤف عبدالعزيز.

آخر أعمال نانسي صلاح



والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي صلاح مسلسل بـ 100 راجل الذي شاركت في بطولته مع سمية الخشاب، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة سمية الخشاب، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، سماء إبراهيم، محمد عبدالعظيم، نانسي صلاح، محمد رضوان، أحمد صيام، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.





