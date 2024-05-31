زوجة أحمد جلال عبد القوي تكشف حقيقة القبض عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت زوجة الفنان أحمد جلال عبد القوي حقيقة القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتبت زوجته معلقة:'مساء الخير

بحب اطمن كل الناس اللي بعتت تسأل علي احمد بخصوص الخبر المتداول في اليوم السابع النهارده إنه تم القبض عليه بحوزته مخدرات الخبر مش صحيح القضيه دي قديمه ولم يتم القبض عليه بحوزته أي مخدر، وأحمد بيعاني من جلطه وارجو من كل محبيه الدعاء له ربنا يتم شفاءه علي خير".

خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، تحدث الفنان أحمد جلال عبد القوي عن الفترة التي أدمن فيها المخدرات وما حدث له خلال هذه الفترة.

وقال: "أجريت عملية في ظهري ركبت ثلاث فقرات، وهي كانت عملية كبيرة. وأنا في العمليات وقعت على إقرار بأنني من الممكن ألا أسير مرة أخرى على رجلي. وعندما أجريت العملية كان هناك أدوية مسكنة أتعاطاها وهي 'مخدر'، وهذا كان العلاج الوحيد النافع لحالتي".