بالفيديو .. رقم صادم .. نجوى فؤاد تكشف عدد زيجاتها وحقيقة زواجها من عماد عبد الحليم

القاهرة - محمد ابراهيم -



كشفت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، العدد الحقيقي لزيجاتها، نافية ما تردد ويشاع عن زواجها 15 مرة.

وقالت الفنانة نجوي فؤاد خلال استضافتها ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الاعلامية ياسمين الخطيب المذاع على قناة "النهار":" بانها تزوجت 5 مرات ومرة عرفي، وغير حقيقي انها اتجوزت أكتر من كده".

وتابعت: "لم أتزوج عماد عبد الحليم على الرغم من إن شرف ليَّ إني أتجوزه، هو كان أصغر مني بكتير وعايش حياة تانية لإنه شاب صغير".

ولفتت نجوي فؤاد الي ان الفنان أحمد رمزي اتكتب كتابي عليه 17 يوم بس لأنه كان زعلان من مراته وأنا مطلقة من أحمد فؤاد حسن بقى لى 3 شهور فعرض عليَّ الزواج فوافقت وبعدين رُحت أمريكا ورجعت لقيته اتصالح مع مراته فاتطلقت منه على طول".



وأكملت: "أحمد رمزي قال لي يا نجوى أنا رجعت لمراتي علشان باكينام بنتي وعايز أظبط حياتي فقلت له أنا كمان عايزة أشوف مستقبلي ومش هنخسر بعض وفي نفس اليوم اللي اتطلقت فيه اتعشيت مع مراته وتقبلنا الموضوع".

https://www.facebook.com/share/v/HPevHqkUX3kLrG7c/?mibextid=WC7FNe



