أمير عيد: أنا بعمل الأغنية ومبفكرش مين هيسمعها.. وألبومي الجديد هينزل في سبتمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أمير عيد عن موعد طرح ألبومه الجديد برفقة فريقة "كايروكي"، الذي استغرقت تحضيراته أكثر من عام، ومن المقرر طرحة فيةشهر سبتمبر، زذلك خلال حواره في برنامج "الراديو بيضحك" التي تقدمة الإعلامية فاطمة مصطفي، المذاع عبر الراديو 9090.

وقال أمير عيد: "ألبوم كايروكي هينزل في شهر 9، بنشتغل عليه بقالنا سنة و9 شهور، وإن شاء الله هيبقى ألبوم حلو، وعاملين أغاني مختلفة عن الطبيعي في الفرقة".

وعلق أمير عيد عن سر إهتمام الأجيال الصغيرة بأغاني "كايروكي": "عمري ما عملت تحليل إزاي الأغنية توصل لشريحة عمرية معينة، أنا بعمل الأغنية ومبفكرش أبدا مين هيسمعها، ومثلا أغنية بسرح وأتوه من ألبوم روما لقيت أطفال بيغنوها إمبارح في حفلة، ومش فاهم ده حصل ليه، الأغنية مش للأطفال".

وأستكمل حديثه قائلا: "أنا مقتنع إن الأطفال لما يشوفوا حاجة فيها صدق أو ميلودي حلو بيتعلقوا بيها، وزمان وأنا صغير شوفت فيلم الإرهاب والكباب وكنت مش فاهم حاجة من إسقاطاته، وشوفته كإنه كرتون".