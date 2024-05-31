نجوي فؤاد تكشف حوارها مع الشيخ الشعراوي حول اعتزالها الرقص

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن حوار دار بينها وبين الشيخ متولي الشعراوي حول الرقص، مبينة سبب اعتزالها.



وقالت فؤاد خلال استضافتها ببرنامج شاي بالياسمين تقديم الاعلامية ياسمين الخطيب عبر فضائية قناة النهار، إنها سألت الشيخ الشعراوي، خلال عودتهم في طائرة واحدة من الغردقة، وسألته هو الرقص حلال ولا حرام، قال لي لو حرام أو حلال، مكنش ربنا فتح لك السكة دي، ومكنش نجحك فيها، هو اللي قسم لك كدة، الحساب بقى عنده".

واشارت الفنانة إلى ان الشيخ الشعراوي قالها لي لا أقدر أقول لك حرام أم حلال، لكن ربنا فتح لك الطريق دا عشان تاكلي عيش منه، محرمش ومحللش، ولكن قال لي في حساب عند ربنا بقى، وأنا ماعملتش حاجة عشان اتوب.

وعن اعتزالها الرقص، اوضحت نجوي فؤاد: إنه ا اعتزلت الرقص عشان حاجة بسيطة جدا، وأنا واقفة على المسرح بعرض "قمر 14"، كان بيقول لي "الأساتوك دا" وانا معرفش يعني إيه الاساتوك دا، وقفت الموسيقيين وسألتهم إيه الاساتوك يا جماعة وقالوا لي غنوة شعبية، قولت هنقارن الأغنية الشعبية من موسيقار الأجيال بالأساتوك؟ رحت قافلة الستارة بايدي مع إنها الكترونية، وقعدت على الأرض وقلت خلاص، وخليت كل الفرقة تلم فساتيني، وكل ما يخصني، ومليت عربيتين صغيريت وروحت، ولن أعود أبدا للرقص بعدها.