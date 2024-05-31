نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "مسلسلين جُدد"..هند صبري تعيش حالة من النشاط الفني (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني في تلك الفترة حيث أنها تنتظر عرض أحدث أعمالها الدرامية عبر المنصات الرقمية، حيث أنه سوف يعرض للفنانة هند صبري خلال الفترة المقبلة مسلسل "مفترق طرق" ومسلسل "البحث عن علا 2".

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تفاصيل ومواعيد طرح أعمال الفنانة هند صبري القادمة.

مسلسل "مفترق طرق"

يُعرض مسلسل "مفترق طرق" للفنانة هند صبري عبر منصة شاهد الرقمية يوم الأحد القادم الموافق 2 يونيو المقبل، ويتكون المسلسل من 45 حلقة، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل the good wife's، وتعد هذه هي المرة الأولي للفنانة هند صبري تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل اجنبي.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم وهم اياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري هدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين.. مفترق طرق من إنتاج Mbc groub،

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي ويخرجها محمد يحيى مورو بإشراف المخرج احمد خالد موسى.

قصة مسلسل "مفترق طرق"

تدور أحداث المسلسل حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل "البحث عن علا 2"

تنتظر الفنانة هند صبري عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" وذلك عبر منصة نتيفلكس وكان من المقرر عرض المسلسل قبل السباق الرمضاني المنقضي ولكن تقرر عرضه قريبًا، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا، ويتكون المسلسل من 6 حلقات فقط.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" ظهور الفنان طارق الأبياري الذي يجسد شخصية حازم شقيق علا ويعود الثنائي مرة أخري بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا سويًا في مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض قبل ما يقرب من 14 سنة، ويظهر أيضًا في الجزء الثاني الفنان ظافر عابدين.

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري

آخر أعمال الفنانة هند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري هو فيلم السرب، الذي تدور أحداثه حول قصة حقيقية، وهي ملحمة لـ القوات المسلحة المصرية، حدثت عام 2021 في مدينة درنة في ليبيا، وذلك بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولذلك نفذ الجيش المصري عملية جوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويشارك هند صبري في بطولة فيلم السرب عدد كبير من نجوم الفن، والعمل من بطولة كل من: «أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، وفيلم السرب من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال