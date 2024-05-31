دانا حلبي عن شائعة زواجها من محمد رجب: حياتي الشخصية خط أحمر ومش هأكد ولا أنفي الخبر

القاهرة - محمد ابراهيم - أمتنعت الفنانة اللبنانية دانا حلبي عن تأكيد أو نفي شائعة زواجها من الفنان محمد رجب، وهي الشائعة التي انتشرت مؤخرًا بعد ظهورهما معًا في حفل عقد قران المخرج إسماعيل فاروق، وذلك خلال حوارها في برنامج "قعدة ستات" التي تقدمها الإعلامية مروة صبري، عبر شاشة ألفا.

وقالت دانا حلبي: "الأستاذ محمد رجب أنا بحبه أوي واشتغلت معاه آخر أعمالي، وأي حد نجم وعليه الضوء بيطلع عليه كلام كتير".

وتابعت: "الموضوع ده مش عايزة أتكلم فيه، وحياتي الشخصية خط أحمر، بغض النظر هل الشائعة صحيحة أو غلط، لا هأكدها ولا أنفيها".

وأستكملت حديثها قائلة: "أنا طول عمري لما يطلع عني إشاعة بقول لا تعليق، ولو طلعنا تريند ده علشان مزة حلوة وماشية مع نجم ولازم يطلعوا تريند".