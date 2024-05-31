نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... تامر عبد المنعم يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان تامر عبد المنعم تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول سرقة شقته، وو حرر الفنان تامر عبد المنعم محضرا ضد خادمته، اتهمها فيه بسرقة شقته في الدقي.

واتهم تامر عبد المنعم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل شقته، الكائنة بدائرة قسم الدقي، موضحا أنه اكتشف السرقة عقب حصولها على إجازتها السنوية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط الخادمة المشتبه بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



آخر أعمال تامر عبد المنعم



والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عبد المنعم مسلسل "بعد النهاية"، المكون من 15 حلقة، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي وهو من تأليف فداء الشندويلي، بطولة نيرمين الفقي، ريهام سعيد، هالة فاخر، أحمد سعيد عبدالغني، صبري عبدالمنعم، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.