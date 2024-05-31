كم بلغت إيرادات فيلم The Garfield Movie ؟

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم الرسوم المتحركة الأجنبي The Garfield Movie إيرادات بلغت نحو 102 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعد نحو أسبوع من طرحه.

إيرادات فيلم The Garfield Movie

وبلغت إيرادات فيلم The Garfield Movie في البوكس أوفيس الأمريكي نحو 36 مليون دولر بعد انطلاق عرضه يوم 24 مايو الجاري.

أحداث فيلم The Garfield Movie

فيلم The Garfield Movie تدور أحداثه حول قط كسول تضطره الظروف هو وصديقه الكلب المدلل للمشاركة في عملية سرقة مليئة بالمخاطر.

أبطال فيلم The Garfield Movie

The Garfield Movie بطولة صوتية من كريس برات،نيكولاس هولت، هانا وادينجهام، صامويل جاكسون،سنوب دوج وغيرهم.

قدم الفنان أكرم حسني أولى تجاربه في الدوبلاج السينمائي من خلال تقديم النسخة المدبلجة من فيلم The Garfield Movie برفقة ابنه.



آخر أعمال أكرم حسني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أكرم حسني، مسلسل بابا جه، والذي عرض ف رمضان الماضي، وشارك في بطولته كلا من: نسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا،وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى، وإخراج خالد مرعي

