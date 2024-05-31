نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان السيد تكشف عن تعرضها للإنتحال شخصيتها عبر الفيسبوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة إيمان السيد عن تعرضها لإنتحال شخصيتها عبر الفيسبوك، حيث شاركت "إيمان" جمهورها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه:"ماعنديش أي صفحات على فيسبوك، الحمدلله وهذا من فضل ربي، ولا حتى الأكونت الشخصي اللي كان عليه فولورز".

وأضافت:"حد عمل ريبورت واتقفل والموضوع كبر في دماغي قولت والله مانا مرجعاه ودا نظرا لما لمسته من هدوء نفسي، وصفاء ذهني، ووضوح فكري ونبوغ مهني أثناء ما اتقفل".

وتابعت:" دلوقتي في صفحات كتير باسمي، وعليهم ناس كتير، وأعداد مش قليلة، فحبيت أوضح أن ماليش أي علاقة بالصفحات دي ولو هي معمولة حُبا فيا أو في شُغلي فشُكرا ليهم لكن برضوا وجب التنويه".



آخر أعمال إيمان السيد



والجدير بالذكر آخر أعمال إيمان السيد مسلسل “إمبراطورية ميم”، بطولة الفنان خالد النبوي.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم



"امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

