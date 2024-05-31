عاجل.. وفاة والدة الفنان محمود الليثي والفنان حمادة الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - توفت والده الفنان محمود الليثي والفنان حماده الليثي صباح اليوم الجمعه، وأعلن عدوية شعبان عبد الرحيم خبر الوفاة منذ قليل .

ونشر خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث كتب وإنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونشر أيضا عمرو الجزار خبر الوفاة و كتب عبر حسابه الشخصي البقاء والدوام لله انتقلت الى رحمه الله والده النجم محمود الليثي والنجم حماده الليثي وانا لله وانا اليه راجعون.