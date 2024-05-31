تعرف على تفاصيل مسلسل "إنكار حالة" لـ خالد النبوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان خالد النبوي أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "إنكار حالة"، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



أحداث مسلسل إنكار حالة

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي والكشف خفايا البورصة وكيف تؤثر على حياة الأشخاص، وما هي تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.

و مسلسل إنكار حالة بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي وآخرين

خالد النبوي ينتظر عرض فيلم أهل الكهف



وعلى صعيد آخر، ينتظر الفنان خالد النبوي خلال الفترة الحالية عرض فيلمه الجديد أهل الكهف، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.



أبطال فيلم أهل الكهف



ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، رشوان توفيق، الرجل جميل برسوم، بسنت شوقي، أحمد وفيق، وآخرين وإلى الأن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض، خاصة وأن العمل تعرض لسلسلة كبيرة من الأزمات.



آخر أعمال خالد النبوي



والجدير بالذكر آخر أعمال خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من حلا شيحة، نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، محمد محمود عبدالعزيز، وآخرين.