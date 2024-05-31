ابنة براد بيت تبدأ بإجراءات قانونية للتخلص من أسمه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من النجمة أنجلينا جولي، أن ابنتها شيلو بدأت في اجراءات قانونية للتخلص من اسم والدها براد بيت، ووفق ديلي ميل، شيلوه هي الابنة الأصيلة لبراد بيت وأنجيلينا جولي، بخلاف ما كان يمتلكه الثنائي من ابناء بالتبني.

وقريبا يشارك النجم أندرو جارفيلد في بطولة مشروع سينمائي جديد من بطولة النجمة جوليا روبرتس، ستدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون من اخراج Luca Guadagnino، ومن المقرر طرحه بعنوان After The Hunt، وسيكون الفيلم انتاج مشترك بين شركات Imagine وأمازن ومترو جولدن مايور.

وتعود النجمة الكبيرة جوليا روبرتس للسينما من جديد، عبر عمل سينما قادم ها سيكون من اعمال نتفليكس الدرمية المرتقبة، و الفيلم الجديد نقلت صحيفة ديلي ميل، اعلانه الترويجي، ويطرح بعنوان Leave the World Behind، ويضم بين ابطاله تشكيلة مميزة من النجوم.

تفاصيل عن الفيلم

وتجسد جوليا روبرتس في هذا الفيلم الجديد دور زوجة للنجم ايثن هانت، هم معا يعلمون بوقوع كارثة عالمية اثناء قضائهما لعطلة، هذه الكارثة في مستوى انتشار جائحة كورونا والفيلم ستدور احداثه في اطار درامي تشويقي، وسيتم عرضه عبر منصة نتفليكس خلال الاسابيع القليلة القادمة.

فرصة ضائعة

و كان من المفترض أن يكون للنجمة الكبيرة جوليا روبيرتس ظهور كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم مهمة مستحيلة 7 إلى جانب النجم توم كروز.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهور جوليا روبرتس كان من المفترض أن يكون في مرحلة سنية مبكرة لها، حيث تظهر بالفيلم في فترة شبابها بعد استخدام تقنية VFX لتصغير السن بالذكاء الاصطناعي وهي التقنية نفسها التي اعتمد عليها صناع فيلم "انديانا جونز" 5 بإظهار هاريسون فورد في بعض المشاهد بفترة الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن صناع الفيلم تراجعو عن القيام بذلك بسبب ارتفاع تكلفة استخدام هذه التقنية، وما كان سيتسبب في أزمة انتاج تحول دون ذلك.