بعد تصدره الترند.. من هو تامر عبد المنعم؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان تامر عبد المنعم تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول تعرضه لسرقة مشغولات ثمينة على يد خادمته.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المعلومات عن تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم من مواليد 12 يوليو 1973، ممثل وكاتب مصري. في القاهرة تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو وتتلمذ على يد استاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن.

و عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية بودي جارد والزعيم وشارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002 كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا.

عدد زيجات تامر عبد المنعم



تزوج تامر عبد المنعم ثلاث مرات وكانت زيجته الأولى من حنان الديب كريمة المحامي الكبير فريد الديب والذي استمر زواجهما مايقرب من أربعة عشر عاما وأنجبا خلالها ابنتيه والزيجة الثانية كانت من أمنية الطوخي ولم يستمر زواجهما أكثر من عام ونصف والزوجة الثالثة هي رنا علي.



أبرز أزمات تامر عبد المنعم

وقال تامر عبدالمنعم، إن حملة تنمر أجبرته على اعتزال التمثيل، وتسببت في إصابته باكتئاب، بعد الاستهزاء به وبـ شقيقه المتوفي.

وتشاجر تامر عبدالمنعم مع الفنانة زينة عام 1999 ورفض مشاركتها في فيلم "مذكرات مراهقة" الذي خاضت بطولته الفنانة هند صبري.



كما أكد أن عادل إمام لن يعتزل الفن إلى أن يتوفاه الله، خاصة بعد الشائعات الأخيرة بشأن حالته الصحية وإعلان اعتزاله العمل الفني.

وشن "عبد المنعم" هجوما حادا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعدما أخطأ في نطق اسم كوكب الشرق أم كلثوم ونطقه "أم كلثون"، وقال له وقتها "شوف حد يقرالك"، ورد عليه "بيكا": "شوف حد ينضف قلبك".