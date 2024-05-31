ياسمين رئيس تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة "الفستان الأبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنتظر الفنانة ياسمين رئيس عرض فيلمها "الفستان الأبيض" قريبًا بمشاركة أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، من إنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي.

احتفال ياسمين رئيس بحفل زفافها



وعلى صعيد آخر، احتفلت مساء أمس الفنانة ياسمين رئيس بكتب كتابها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز داخل القلعة ووسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتداول عدد كبير من محبي ياسمين رئيس فيديو لها أثناء التحضيرات النهائية لحفل كتب الكتاب داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وأثناء اعدادها للوك الجديد التى ظهرت به خلال حفل كتب الكتاب







وظهرت النجمة ياسمين رئيس بفستان من تصميم نور عزازي ومكياج ميرنا قزمان وشعر جوني وستايلست ندى حسام وتم التعاون مع مصور الفوتوغرافيا دانيال صليب.

آخر أعمال ياسمين رئيس

والجدير بالذكر آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل " جودر ألف ليلة وليلة" الذي عرض في موسم رمضان وحققت ياسمين ردود فعل إيجابية بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.