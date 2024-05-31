نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز الأعمال الفنية لـ تامر عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان تامر عبد المنعم تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول تعرضه لسرقة مشغولات ثمينة على يد خادمته.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ تامر عبد المنعم



تامر عبد المنعم من مواليد 12 يوليو 1973، ممثل وكاتب مصري. في القاهرة تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو وتتلمذ على يد استاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن.

عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية بودي جارد والزعيم وشارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002 كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا.

إسهاماته

أسس ورأس تحرير مجلة أبيض وأسود عام 2008، أول مجلة سينمائية فصلية تصدر عن وزارة الثقافة المصرية.



يعمل مستشارا فنيا لشركة فيديو كايرو سات وشغل منصب رئيسا تنفيذيا لمجموعة قنوات مودرن من عام 2008 حتي 2009،له مقال أسبوعي كل أحد بجريدة الأهرام المسائي.



محاضر بقسم السيناريو بالدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما.



أبرز أفلامه السينمائية



الفيلم القصير حادثة 1995 محمد علي،

اضحك الصورة تطلع حلوة 1996 شريف عرفة، الفيلم القصير عبدالله يضحك 1996 إيهاب غسان،الفيلم القصير الطيارين 1997 محمد علي، أمير الظلام 2002 رامي إمام، معالي الوزير 2002 سمير سيف، المشخصاتي 2002 فخر الدين نجيده، أول مرة تحب يا قلبي 2003 علاء كريم، كلام في الحب 2005 علي إدريس، عمارة يعقوبيان 2006 مروان حامد.

أبرز أعماله الدرامية

برز تامر عبد المنعم بالكثير من الأعمال الدرامية التي خطفت قلوب الجماهير أبرزها إنتي مين يا حلوة 2000 حمدي الإبراشي، أميرة في عابدين 2001 أحمد صقر، سهرة المراقب 2003 شيرين قاسم، فوازير المشخصاتي 2003 فخرالدين نجيدة، الدم والنار 2004 سمير سيف، قلبي يناديك 2004 تيسير عبود، فوازير عفاريت مراتي 2007 أحمد البدري، وآخر أعماله مسلسل محارب، وبعد النهاية.

أهم مسرحياته



الزعيم 1995 شريف عرفة.

بودي جارد 1999 إلي 2002 رامي إمام.

ربنا يخلي جمعة 2003 إلى 2005 حسن عبد السلام.

كحيوان ربح المليون 2005 أشرف ذكي.

جزيرة القرع 1998 رامي إمام.

ولاد الذينة 2007 محمد عمر.

وهم الحب 2009 إلي 2010 لينين الرملي.