بيل سكارسجارد يعود لشخصية IT في مسلسل جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميا عودة النجم بيل سكارسجارد لأداء شخصية المهرج المرعب الشهيرة بيني وايز، في مسلسل جديد مقتبس من عالم افلام الرعب IT.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، يتم حاليا التحضير لعمل تليفزيوني جديد، عن هذه الشخصية، سيتم طرحه للعرض عبر منصة hbo max.

وضمن أحدث اخبار أفلام الرعب في هوليوود، أن قام هواة الأفلام على موقع ranker.com بتسمية وتصنيف افتتاحيات أفلام الرعب التي وجدوها الأكثر إثارة للصدمة - والفيلم الذي حصل على المركز الأول جاء عكس المتوقع.

مع تغلبه على أمثال Nightmare on Elm Street و Halloween وحتى Jaws، نجح فيلم "جوست شيب"، وهو رعب خارق للطبيعة صدر عام 2002 يسمى ، في تصدر قائمة اكثر افلام الرعب اثارة لصدمة المشاهدين بسبب افتتاحيتها.

وتدور أحداث الفيلم في ستينيات القرن الماضي، وتبدأ مع حلبة رقص مليئة بالأشخاص على متن السفينة، مع مغني حي ساحر يغني لهم، قبل أن يتوفى كافة من هم على متن السفينة ويتحولون لاشباح.

جديد مشاريع "الرعب"

ويعود النجم الكبير راسل كرو لأفلام الرعب من جديد، بظهوره في الاعلان الترويجي لفيلم الرعب الجديد The Exorcism.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يؤدي به كرو، شخصية راهب يعمل على استخراج الأرواح الشريرة.

وكان قد تحدث النجم الكبير راسل كرو في حوار صحفي جديد أجراه مع مجلة Variety، كشف خلاله عن نيته الاعتزال نهائيا عن العمل بالتمثيل، بعد مرور 40 عام، حقق خلالها نجاحات عدة بظهوره في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قال النجم البالغ من العمر 59 عام، أنه يدرس بجدية اعتزال العمل بالتمثيل في السنوات القادمة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان Karlovy Vary International Film Festival السينمائي الدولي، بدورته رقم 57 بجمهورية التشيك.