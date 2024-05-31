جينفر أنستون تكشف عن أكثر ما سبب لها الأذى في بداياتها بهوليوود

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة جينفر أنستون عن أكثر ما عانت منه في بداية مسيرتها الفنية في عالم هوليوود، قبل تحقيقها للشهر عبر مسلسل "فريندز"، ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، قالت أنستون، أنها كانت تشعر بالاستياء بشدة بسبب اضطرارها لتقبيل الغرباء في تجارب الاداء.

وتستعد النجمة جوليا روبيرتس للظهور في عمل سينمائي كوميدي جديد تشارك في بطولته النجمة جينفر أنيستون سيكون من انتاج شركة أمازون ستوديوز للانتاج السينمائي، ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد من المقرر أن يكون من اخراج المخرج السينمائي الأمريكي "ماكس براباكو"، وسيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد الذي من المقرر ان يشهد مشاركة جينفر أنيستون وجوليا روبيرتس لبطولة عمل معا للمرة الاولى، لم يتم الاستقرار على عنوانه الرسمي حتى الآن، وسيكون الفيلم أحدث الاعمال التي ستظهر في بطولتها جينفر أنيستون، بعد فيلمها الجديد الذي سيطرح بعنوان Murder Mystery 2 في شهر مارس المقبل، وتشارك أنيستون في بطولته النجمة آدم ساندلر.

والفيلم يشارك في انتاجه، شركة الانتاج السينمائية التابعة للنجمة مارجو روبي مع شركة أمازون، وهي شركة باسم LuckyChap Entertainment تضم مجموعة شركاء من ابرز نجوم هوليوود والبارزين في مجال الانتاج السينمائي.

تفاصيل عن Murder Mystery 2

وتعود قريبا النجمة جينفر أنستون للظهور في بطولة الفيلم الكوميدي الدرامي Murder Mystery الذي تستوحى قصته من روايات للروائية الكلاسيكية الشهيرة أجاثا كريستي.

والفيلم من بطولة النجم آدم ساندلر في دور باسم نيك سبيتز، وجينفر أنستون تجسد دور باسم أودري سبيتز، ويشارك في ادوار البطولة أيضا، عديل اختار، ومارك سترونج، وكوهو فيرما، وميلا لوران وزورين فيلانويفا.

والفيلم من إخراج جيريمي غارليك وكتابة جيمس فاندربلت.