نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لفيلم Blackout لفيكران ماسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Blackout، للنجم الهندي فيكرانت ماسي، الذي من المقرر طرحه للعرض في يوم 7 يونيو، ووفق انديا توداي، الفيلم سيكون احدث تجربة اخراج لمخرج الهندي ديفانج بهافسار، ويشارك في بطولته سونيل جروفر وموني روي.

وتقرر اتاحة الفيلم الهندي الجديد 12th Fail للعرض السينمائي في الصين، فيما يصل لـ 20،000 صالة عرض سينمائي، ووفق انديا توداي، اكد الممثل لهندي فيكرانت ماسي ان الفيلم سيشهد موجة عرض عملاقة تحاكي حجم النجاح الذي حققه داخل الهند.

وكان قد أكد الفنان الهندي فيكران ماسي على طرح اجزاء جديدة قادمة من الفيلم السينمائي الناجح Haseen Dillruba، ووفق موقع انديا توداي، فإن فيكرانت تحدث عن الأمر، خلال حضوره لفاعلية خاصة في مدينة مومباي، أدلى خلالها بتصريحات لوسائل الإعلام.

ما القصة

وكان قد شارك فيكرانت ماسي في بطولة فيلم Haseen Dillruba مع الممثلة الشابة تابسي بانو، هذا الفيلم حقق نجاح كبير عند طرحه في صالات العرض، والآن سيكون هناك تحضيرات لطرح جزء جديد من الفيلم.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، اعتبر الفنان فيكرانت ماسي، اماكنية طرح جزء جديد من الفيلم، بمثابة مغامرة شيقة، سيستمتع بالمشاركة بها مع الفنانة الشابة تابسي بانو في المستقبل، عند بداية العمل على تصوير الفيلم.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Haseen Dillruba هو فيلم اثارة رومانسي هندي انتاج عام 2021، من إخراج فينيل ماثيو وتأليف كانيكا ديلون، الفيلم شارك في بطولته تابسي بانو في دور راني كاشياب ساكسينا، وفيكرانت ماسي في دور ريشو، وهارشفاردهان ران في دور نيل تريباثي، والفنان الهندي القدير اديتيا سريفاستافا في دور كيشور راوات، والفنان الهندي القدير شيفاجي ساتام في دور باسم اجينكيا، ودايا شانكار باندي في دور باسم بريجراج ساكسينا.