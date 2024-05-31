مكتبة القاهره الكبرى.. تنعى والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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أحمد جودة - القاهرة - تنعى مكتبة القاهرة الكبرى والعاملين بها السيدة /نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

ويقدم يحيي رياض يوسف مدير المكتبة والعاملين بالمكتبة خالص العزاء لمعالى الكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة .

و يشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الاحد الموافق ٢ يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.