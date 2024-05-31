قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "مفترق طرق"



القاهرة - محمد ابراهيم -

يترقب عدد كبير من الجمهور طرح أحدث الأعمال الدرامية لمنصة شاهد، والتي تحمل اسم "مفترق طرق"، ويتساءل عدد كبير من الجمهور حول تفاصيل وموعد طرح العمل.

و شاركت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد جمهورها بالبرومو الرسمي لمسلسل مفترق طرق استعدادا لعرضه على المنصة ابتداء من يوم 2 من شهر يونيو القادم.



وظهر فى البرومو تفاصيل الشخصية التى تجسدها هند صبري فى المسلسل حيث تجسد دور محامية وتتعرض لأزمة تقلب حياتها الشخصية رأسا على عقب.

تعليقات الجمهور على منشور منصة شاهد



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات متشوقين للمسلسل، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، تريند رقم واحد ان شاء الله.



وتخوض به النجمة هند صبري للمرة الأولى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل اجنبي والتي يطلق عليها الفورمات،المأخوذ عن مسلسل the good wife's والذي يتكون من ٤٥ حلقة.



ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين ووائل حمدي ويخرجها محمد يحيى مورو بإشراف المخرج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل مفترق طرق

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم اياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري هدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين.. مفترق طرق من إنتاج Mbc groub.



أحداث مسلسل مفترق طرق



تدور أحداث المسلسل حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

