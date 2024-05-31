نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد آدم: "تانى تانى" فيلم لايت مناسب للأسر والعائلات وقدمني بشكل مختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم أحمد آدم أن فيلم "تاني تاني" الذى يقوم ببطولته بمشاركة النجمان غادة عبد الرازق وبيومى فؤاد، والذى إنطلق في دور العرض المصرية الأسبوع الماضى وطرح بصالات السينما الخليجية أمس الخميس، مناسب للعائلات والأسر ويقدم كوميديا لطيفة من خلال المواقف التي تجمعه بباقى الأبطال.

وأشار أحمد آدم في تصريحات صحفية أن فيلم "تانى تانى" يقدمه بشكل مختلف ومغاير تمامًا عن أعماله السابقة، حيث يقدم فيه كوميديا الموقف موضحًا أن هذا ما يميز الفيلم الذى يعتمد على الصراعات المليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية مع غادة عبد الرازق وكذلك بيومي فؤاد في إطار حدوتة خفيفه ومناسبة لجمهور السينما.

أحداث فيلم "تاني تاني" تدور حول 5

شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهى أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.

ومن شخصيات فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي (غادة عبد الرازق) الذى يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.