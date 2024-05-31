نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو: شاهد الإعلان الأول لفيلم "اللعب مع العيال" َ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت اتحاد الفنانين للسينما والفيديو الإعلان الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال"، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي بجميع دول العرض المصرية والعربية.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.