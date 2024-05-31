نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان جمعية الفيلم، تحت شعار تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى ال 50 للسينما المصرية بمركز الابداع بساحة دار الاوبرا مساء الغد السبت تحت شعار " تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين " وتمتد الفعاليات من 1 إلى 12 يونيو برعاية وزارة الثقافة وبدعم من صندوق التنمية الثقافية.

وصرح رئيس المهرجان ومدير التصوير محمود عبد السميع إنه تقرر اهداء هذه الدورة التى تمثل اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم لروح الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، والمخرج والسيناريست الكبير عصام الشماع، كما تم اختيار النجم الكبير حسين فهمي ليكون ضيف الشرف، واكد عبد السميع ان المهرجان سوف يحتفي بالذكرى المئوية لكل من سامية جمال، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم ابراهيم. تناول عبد السميع قائمة الافلام التى تعرض بسينما مركز الابداع الفني وهي 5 افلام مصرية من بين 42 فيلما من خلال الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين واعضاء جمعية الفيلم، و3 افلام عربية عرضت في مصر وهى فيلم" 19 ب" اخراج احمد عبد الله، وفيلم "بيت الروبي" اخراج بيتر ميمي، وفيلم " وش في وش" اخراج وليد الحلفاوي، وفيلم " فوي فوي فوي " اخراج عمر هلال، وفيلم "شماريخ" اخراج عمرو سلامة، وفيلم " حمى البحر المتوسط " للمخرجة مها حاج ، وفيلم "علم " اخراج فراس خولي، وفيلم "وداعا جوليا " اخراج محمد كردفان.

كما تبدا لجنة التحكيم في مشاهدة الافلام برئاسة المخرج السينمائي هاني لاشين، وعضوية كل من د. غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون، والمخرج السينمائي عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ود.رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني، ود. رحمه منتصر المونتيرة السينمائية واستاذ المونتاج بمعهد السينما، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج السينمائي عادل الاعصر، والناقدة السينمائية ماجدة خيرالله، والناقدة ماجدة موريس، ود. محسن احمد مدير التصوير والمخرج السينمائي، ود. محمود محسن مهندس الديكور السينمائي، ومهندس الصوت والمكساج مجدى كامل، والناقد السينمائي وليد سيف.

ومن جانبه اشار شريف جاد نائب رئيس جمعية الفيلم ان هذه الدورة تشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم احد اهم المهرجانات السينمائية المصرية،وكان قرار مجلس الادارة ان يكون شعار المهرجان داعما للقضية الفلسطينية، وسوف توجه الدعوة للسفير الفلسطيني واعضاء السفارة بالقاهرة، كما قرر مجلس الادارة برئاسة الفنان محمود عبد السميع ان يكون حفل الختام كرنفالا مبهجا بحضور رموز الثقافة والفن والشخصيات العامة للاحتفال باليوبيل الذهبي على مهرجان جمعية الفيلم.