نجوم هوليوود يحتفلون بإدانة ترامب

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم هوليوود على ابداء احتفالهم بصدور قرار ادانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا امام القضاء، ووفق ديلي ميل، قرار ادانة ترامب، يأتي بعد اتهامه بما يزيد عن 34 قضية احتيال، وكان من نجوم هوليوود المحتفلين بالقرار، جورج تاكي، وكاثي جريفن، وجون كوساك.

وكان أكبر المهاجمين لترامب، النجم الكبير روبرت دي نيرو، الذي عاد للهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريحات جديدة، وصفه بها على أنه شبيه لهيتلر.

ووفق ديلي ميل، كان دي نيرو من اشد المهاجمين للرئيس الأمريكي السابق، حيث هاجمه دي نيرو في عديد من المناسبات السابقة، وكان قد ظهر النجم الكبير روبيرت دي نيرو في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد مسلسله الجديد Zero Day الذي تنتجه شبكة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل، الذي سيجسد به دي نيرو شخصية رئيس سابق باسم جورج مولين، وقريبا يعود النجم الكبير روبرت دي نيرو لتجسيد شخصيته الأيقونية من فيلم Taxi Driver للمخرج مارتن سكورسيزي انتاج عام 1976، وذلك عبر مشاركته في اعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص أوبر.

وتقول ديلي ميل، أن عودة دي نيرو لتجسيد الشخصية، سيكون في اعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص الشهيرة، حتى أنه سيستخدم في الاعلان الترويجي جملته الشهيرة من الفيلم You talkin' to me?.

عمل درامي جديد

ويجري الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو مفاوضات مع شركة الانتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في اطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقا.