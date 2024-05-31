لوس أنجلوس تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "Bad Boys" الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت لوس أنجلوس احتفالية ضخمة للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الجديد Bad Boys: Ride Or Die للنجم ويل سميث.

ووفق ديلي ميل، العرض الخاص للفيلم شهد مشاركة اسرة ويل سميث في الاحتفالية الكبيرة، وزوجته جادا بينكت سميث.

وانطلقت الحملة الترويجية الضخمة للجزء الرابع المنتظر من فيلم Bad Boys، من بطولة النجم ويل سميث والنجم مارتن لورانس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للعرض الخاص الأول الذي اقيم للفيلم في برلين، ضمن مجموعة عروض خاصة ستقام للفيلم في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

اضافات لفريق العمل

و تقرر رسميا ضم الممثل "إريك دان" لفريق عمل الجزء الرابع المعلن عنه لسلسلة أفلام ‘BAD BOYS ، لويل سميث ومارتن لورانس.

ووفق "ديد لاين"، مشاركة اريك دان في بطولة الفيلم، سيكون بتجسيده لشخصية الشر الرئيسية ضمن الاحداث، على أن يتم الكشف مزيد من التفاصيل لاحقا.

عودة ويل سميث

وبجانب العمل على جزء رابع من bad boys، تأكد رسميا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، الجزء الثاني من الفيلم، سيضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار، أبرزهم هو الممثل الكبير مايكل بي جوردان.