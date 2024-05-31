نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر: ترددت قبل المشاركة في "جبل الحريم".. والست فعلًا جبل (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة وفاء عامر، حاليًا في فيلم "جبل الحريم"، وهو بطولة سوسن بدر، نهال عنبر، نانسي صلاح، أميرة العايدي، إلهام عبد البديع، نسرين أمين، إنجي وجدان، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج حسام سلامة.

تصريحات وفاء عامر

قالت وفاء عامر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنها تقدم خلال أحداث فيلم "جبل الحريم"، شخصية صاحبة فندق تمر بالعديد من المخاطر والمشاكل في حياتها، وهذا أثر سلبًا على شخصيتها، مؤكدة على أن العمل رسالته تتضمن أهمية استيعاب المشاكل والتسامح بين أفراد الأسرة، وعدم اتخاذ قرارات عنيفة تجاه الأبناء.

وأكدت وفاء عامر على أن المرأة جبل بالفعل، فهي كانت دائمًا وستظل رمزًا للصبر والتحمل منذ بدء الخليقة، مُضيفة:" لنتجنب الحديث عن حواء وآدم، ولكن عند النظر إلى المصريين القدماء، نجد نساء رسمت على الجداريات أو صنعت لها تماثيل، وهن كان لهن قصص عظيمة تم حلها من خلال اللغة الهيروغليفية التي فك رموزها شامبليون وكتب عنها الكثيرين، والمرأة كانت دائمًا بطلة، لذا رسمت على الجداريات وهي تحمل أشياءً وتقوم بالكثير من المهام، فالمرأة منذ أن خلقها الله وهي تعرف معنى المسؤولية والكفاح، وتتمتع بقدرة على القيام بأكثر مما يستطيع الرجل، ولديها المقدرة أيضًا على تحويله من عنصر غير فاعل إلى رجل ناجح يتحدث عنه العالم".

وأوضحت عامر، أنها كانت مترددة في البداية قبل مشاركتها في فيلم "جبل الحريم"، ولكنها بعدما قرأت النص، وجدته سلسًا وجيدًا، وأنها تتمنى أن يتم تحويله لمسلسل؛ لأن فكرته جديدة وهي أن الجمهور يتعرض أيضًا لرحلة الحياة والموت، وجميعنا لا نعلم متى سننزل في أي محطة وفي أي وقت فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله، كما أنه يناقش كل القضايا التي تخص المرأة بكل تفاصيلها، بالإضافة إلى أنه يسلط الضوء على معالم مصر السياحية الجميلة وبه مضمون وقصة غير تقليدية، وأن البطل في هذا العمل هو القصة والحكاية.

ولفتت وفاء عامر إلى أنها كانت ترى نجاح مسلسل "حق عرب" منذ البداية، فكل المؤشرات كانت تؤكد أنه سيكون من أفضل المسلسلات الشعبية،وأحمد العوضي يستحق النجاح، فهو شخص ناجح ومؤدب، وتربى على يد نور الشريف،وأنها أخبرت زملائها منذ بدء تحضيراته أن المسلسل سيكون تريند، ولكن بعضهم لم يصدق كلامها، فكانت ترى أنها أمام فيلم سينمائي وليس عملًا دراميًا.

أبطال مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله، وليد فواز، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.