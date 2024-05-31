نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت النجمة مي سليم أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” حيث شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها.





وظهرت مي سليم، في الصور مرتدية فستان باللون الأسود دون أكمام وشفاف من منطقة البطن، كما وضعت مكياج يتماشي مع إطلالتها، كما تركت شعرها منسدلًا على الأكتاف.





أحدث أعمال مي سليم

ويعرض حاليًا لمي سليم في السينما فيلم بنقدر ظروفك، بطولة النجم أحمد الفيشاوي.





قصة فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

آخر أعمال مي سليم

والجدير بالذكر آخر أعمال مي سليم مسلسل “سر إلهي” بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.