نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نيللي كريم تعلن انفصالها عن هشام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة نيللي كريم خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي.

وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".

يذكر أن نيللي كريم، تستأنف تصوير أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم هابي بيرث داي.



وتنتهي ‘كريم’، غدا السبت من تصوير مشاهدها في الفيلم ومن المقرر عرضه فى موسم صيف 2024.

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف في الساحل الشمالي، وأكدت نيللي أنها كانت لا تريد أحدا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل بدون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.

آخر أعمال نيللي كريم

وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.