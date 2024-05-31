خاص.. فريق "تلاتة أخوات" يكشفون عن تفاصيل ألبومهم الجديد "مارشميلو"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفريق الغنائي التلاتة أخوات، عن تفاصيل الألبوم الجديد " مارشميلو" ، الذي يستعدون لطرحه خلال الفترة المقبلة، وعن نوعية الأغاني التي توجد فيه، وعن فريق عمل كل أغنية ٠

وفي تصريح خاص ل" دوت الخليج الفني" قالو الأخوات: "نستعد لطرح ألبوم جديد يُسمى مارشميلو، ويتكون الألبوم من 10 أغاني، وسنقوم بتصويرهم جميعهم فيديو كليب، ونتمنى أن ينل الألبوم إعجاب الجمهور "٠

واستكمل الفريق حديثه قائلًا: "الأغنية الأولى تٌسمى "مارشميلو" وسنقوم بغنائها نحن الثلاثة، وهي من كلمات عمر يوسف، ألحان محمود ميري، توزيع حاتم محسن، إخراج مروان مصطفي، نوعية الأغنية مقسموم تتسم بالطاقة الإيجابية والبهجة والسعادة وتليق بفصل الصيف والحفلات والأفراح، الأغنية الثانية هي " لحد ما نعجز"، من غناء "محمد تامر وحور تامر"، كلمات احمد إبراهيم، ألحان محمد تامر، توزيع تيام طارق، إخراج محمد دندراوي و تتسم الأغنية بالطابع الرومانسي " ٠

وتابع الأخوات حديثهم قائلين: " ويوجد أيضًا أغنية " عياط "، وهي غناء محمد تامر، كلمات محمد شافعي، ألحان محمد تامر، توزيع تيام طارق، إخراج مروان مصطفي، تتسم الأغنية بالطابع الدرامي، والأغنية الرابعة هي " الناس الفرفوشة "، من غناء حور تامر، كلمات عليم، ألحان نور عز العرب، توزيع هشام البنا، Motion Artist

عبدالرحمن حموده، والأغنية مقسوم مليئة بالطاقة الإيجابية والبهجة " ٠



وأضافو حديثهم قائلين:" الأغنية الخامسة تٌسمى " عشان المركب تمشي"، وهي من غناء ماسة تامر، كلمات احمد حسن، ألحان مصطفي يسري، توزيع تيام طارق، Motion Artist عبد الرحمن حموده، الأغنية ذات الطابع الدرامي وتناول مشاكل المرأة مع الرجل ، يوجد أغنية سادسة تٌسمى "اغنية قالك ايه قال اه "، من غناء تلاتة اخوات محمد حور ماسة، كلمات مصطفي كاسبر، ألحان علي رؤوف، توزيع علي رؤوف، إخراج محمد دندراوي، وهي لون مختلف من الأغاني بموسيقاها التكنو وكلماتها الرائعة التي تحارب الطاقة السلبية، يوجد أيضًا أغنية "كلامك بحر " من غناء حور تامر، كلمات عليم، ألحان نور عز العرب، توزيع خليل وشيندي، إخراج مروان مصطفي وهي أغنية تراب وتتناول جلد ذات الرجل " ٠

وفي نهاية حديثهم قالو الأخوات:" الأغنية الثامنة تٌسمى "ومنستكيش "، وهي من غناء محمد تامر، كلمات عمرو يحيى، وألحان سامر ابو طالب

الأغنية ذات طابع دامي، Motion Artist عبد الرحمن حموده، الأغنية التاسعة تُسمى "مالهاش رسوم" غناء ماسة تامر،كلمات مايكل توفيق، ألحان نديم جمال، توزيع نديم جمال، الأغنية الآخيرة في الألبوم هي " اغنية استأذن أنا "، غناء تلاتة اخوات محمد وحور وماسة، كلمات احمد حسن، ألحان مصطفي يسري، توزيع تيام طارق والأغنية مقسوم مليئة بالطاقة الإيجابية " ٠