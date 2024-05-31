نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شهر من عرضه.. فيلم السرب يتخطى 37 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم السرب، من بطولة أحمد السقا أمس الخميس إيرادات بلغت 645 ألفًا و790 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن خلال 30 يوم عرض 37 مليونًا و368 ألفًا و505 جنيهات.



إهداء فيلم السرب لشهداء مصر





بعد عرض فيلم السرب، جاءت تحية الشركة المتحدة على إنتاجها الضخم للفيلم، وعلى اهتمامها الكبير بتقديم جرعة جديدة من دراما الوعي تفضح تجار الدين والجماعات الإرهابية وتزيد وتعزز من الحس الوطنى والانتماء، وهو العمل الذى يجب أن يعرض على المنصات العالمية وتتم ترجمته لجميع اللغات الأجنبية خاصة، أنه يثمن قيمة بطولات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ويعبر عن بطولات حقيقية يجب أن يروج لها ويعلمها العالم كله، فإذا كانت السنيما الأمريكية تمجد من قيمة الجندي الأمريكي وتمنحه بطولات وهمية تجعل العالم كله يصدقها، يجب استثمار بطولات ولاد مصر، فهم يستحقون التمجيد، وإظهار بطولاتهم، وهى البطولات الحقيقية التي يشهد لها القاصي والداني.

أبطال فيلم السرب





فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.





قصة فيلم السرب





يضم فيلم السرب مشاهد حقيقية، تجسد بطولات القوات المصرية، وتم التصوير في دول عربية، وأجنبية.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسؤ توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.



ويجسد أحمد السقا في الفيلم شخصية عميل المخابرات المصرية "علي المصري"، في حين يقدم شريف منير، شخصية قائد القوات الجوية، ويظهر النجم آسر ياسين، شخصية طيار بالقوات الجوية يدعى هشام جلال، ويؤدي الفنان دياب شخصية "العقرب"، وتولى تأليف الموسيقى التصويرية في "السرب"، المؤلف الموسيقي عمرو إسماعيل.