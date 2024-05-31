نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السبكي ينعى الفنان محمود الليثي في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المنتج أحمد السبكي الفنان محمود الليثي في وفاة والدته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام".

وعلق “السبكي” قائلًا: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها ببالغ الحزن والآسى والدة الفنان محمود الليثي تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته".

آخر أعمال محمود الليثي

آخر أعمال محمود الليثي هي أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير، وجاءت كلماتها كالتالي: بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع.. كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين.. أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة.. طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال.. حبة عيال عيال طب فين رد الجميل.. ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع.. طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع.. وكلامكم مش مبلوع

كلمات أغنية الجدع

بطلت يوم أعمل جدع

مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

بطلت يوم أعمل جدع

مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

كدابين

بياعين

كدابين

بياعين

كدابين

بياعين

باعوا عمري من سنين

أنا أنا أنا

أنا أنا أنا

عب عويلة ويله

جتكوا نيلة نيلة

طلعوا بليلة ليلة

أنتم عيال عيال

أنتم شمال شمال

حبة عيال عيال

طب فين رد الجميل

ده أنا بختى فيكوا مال

انسوا بقى الموضوع

طب حان وقت الرجوع

شبعة من بعد جوع

وكلامكم مش مبلوع

شارع الخيانة مليان بشر

حتى الرجولة بينا في خطر

شارع الخيانة مليان بشر

حتى الرجولة بينا في خطر

غدارين

طماعين

غدارين

طماعين

غدارين

طماعين

خلوا قلبى عاش حزين

انا انا انا

انا انا انا

مفيش أمان أمان

كلوا كداب يا مان

وخيانة كدة علني

ووشوش زى الألوان

أنتم شمال شمال

حبة عيال عيال

طب فين رد الجميل

ده أنا بختى فيكوا مال

انسوا بقى الموضوع

طب حان وقت الرجوع

شبعة من بعد جوع

وكلامكم مش مبلوع

من ناس كتير قلبى اتظلم

وأنا خدت فيهم مليون قلم

من ناس كتير قلبى اتظلم

وأنا خدت فيهم مليون قلم

خداعين

جراحين

خداعين

جراحين

خداعين

جراحين

قولولى بس أروح لمين

أنا أنا أنا

أنا أنا أنا