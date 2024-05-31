فن ومشاهير

أحمد السبكي ينعى الفنان محمود الليثي في وفاة والدته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السبكي ينعى الفنان محمود الليثي في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المنتج أحمد السبكي الفنان محمود الليثي في وفاة والدته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام".

 

وعلق “السبكي” قائلًا: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها ببالغ الحزن والآسى والدة الفنان محمود الليثي تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته".

d45cf7e7d3.jpg

آخر أعمال محمود الليثي

 

 آخر أعمال محمود الليثي هي أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير، وجاءت كلماتها كالتالي: بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع.. كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين.. أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة.. طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال.. حبة عيال عيال طب فين رد الجميل.. ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع.. طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع.. وكلامكم مش مبلوع

6e23ba93d9.jpg

كلمات أغنية الجدع

بطلت يوم أعمل جدع
مع ناس يا ناس ظلموا الجدع
بطلت يوم أعمل جدع
مع ناس يا ناس ظلموا الجدع

كدابين
بياعين
كدابين
بياعين
كدابين
بياعين
باعوا عمري من سنين

أنا أنا أنا
أنا أنا أنا
عب عويلة ويله
جتكوا نيلة نيلة
طلعوا بليلة ليلة
أنتم عيال عيال
أنتم شمال شمال
حبة عيال عيال
طب فين رد الجميل
ده أنا بختى فيكوا مال
انسوا بقى الموضوع
طب حان وقت الرجوع
شبعة من بعد جوع
وكلامكم مش مبلوع

شارع الخيانة مليان بشر
حتى الرجولة بينا في خطر
شارع الخيانة مليان بشر
حتى الرجولة بينا في خطر

غدارين
طماعين
غدارين
طماعين
غدارين
طماعين
خلوا قلبى عاش حزين

انا انا انا
انا انا انا
مفيش أمان أمان
كلوا كداب يا مان
وخيانة كدة علني
ووشوش زى الألوان
أنتم شمال شمال
حبة عيال عيال
طب فين رد الجميل
ده أنا بختى فيكوا مال
انسوا بقى الموضوع
طب حان وقت الرجوع
شبعة من بعد جوع
وكلامكم مش مبلوع

من ناس كتير قلبى اتظلم
وأنا خدت فيهم مليون قلم
من ناس كتير قلبى اتظلم
وأنا خدت فيهم مليون قلم
خداعين
جراحين
خداعين
جراحين
خداعين
جراحين
قولولى بس أروح لمين

أنا أنا أنا
أنا أنا أنا

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا