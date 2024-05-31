نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصالهما.. قصة زواج نيللي كريم وهشام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة نيللي كريم خلال الساعات الأخيرة خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي.





وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".

ويقدم لكم دوت الخليج الفني تفاصيل قصة زواج نيللي كريم وزوجها هشام عاشور





تزوجت النجمة نيللي كريم من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في وذلك في عام 2011 في حفل كبير بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وطلب هشام عاشور نيللي كريم للزواج عندما رأها في أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكنها رفضت للمرة الأولي مؤكدة أن أول مقابلة بينهما كانت مرتدية بيجاما





وكان هشام عاشور كشف قصة زواجه من الفنانة نيللي كريم وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة:





" أنا بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر أنه يبقى بالسرعة دي، خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي ودا خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات.

آخر أعمال نيللي كريم

وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.