تعرف على آخر مانشرته نيللي كريم قبل إعلان طلاقها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نيللي كريم “ريلز” عبر خاصية “ستوري” يتحدث عن وهم السعادة،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” قبل الإعلان عن طلاقها.

ونشرت “نيللي” ريلز يتحدث عن وهم السعادة: "في تراجيديا فلسفية عن وهم السعادة يقول ابن خلدون العراق يتوهم الإنسان أن الوظيفة تجعله سعيدا ثم يتوهم أن الزواج يجعله سعيدا ويظل يتوهم ويتوهم حتى يموت".

أحث أعمال نيللي كريم

وتنتهي غدا الفنانة نيللي كريم من تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "هابي بيرث داي" والمقرر عرضه فى موسم الصيف 2024.



ويذكر أن الفيلم من بطولة نيللي كريم، وحنان مطاوع، وشريف سلامة،ومن تأليف محمد دياب،وسارة جوهر،وإخراج سارة جوهر.

آخر أعمال نيللي كريم الدرامية



وشاركت النجمة نيللي كريم في رمضان الماضي مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.





الأبطال المشاركين في مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

آخر أعمال نيللي كريم السينمائية

فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.



وتدور أحداث فيلم السرب عن أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويأتي في المركز الثاني فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، بتحقيقه أمس الأحد إيرادات بلغت 287 ألف جنيه، ليبلغ إجمالي ايراداته حتى الأن أكثر من 73 مليون.