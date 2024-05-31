بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات نيللي كريم

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة نيللي كريم خلال الساعات الأخيرة خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي.





وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".

ويقدم لكم دوت الخليج الفني تفاصيل زيجات الفنانة نيللي كريم السابقة





الزيجة الأولى

تزوجت نيللي كريم مرتين من قبل الأولى كانت في سن السابعة عشرة، ولم تخبر أهلها إلا بعد زواجها حتى تضعهم أمام الأمر الواقع حسب ما قالت هي في أحد لقاءاتها التليفزيونية.

وأثمرت تلك الزيجة عن إنجاب ولدين هما: كريم، ويوسف، وقالت نيللي خلال لقائها مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، إنها غير نادمة على تلك الزيجة خاصة أنها أثمرت عن أجمل شيء في حياتها وهما ولداها.





الزيجة الثانية

وتزوجت نيللي كريم مرة ثانية من خبير التغذية

هاني أبو النجا وأنجبت منه بنتين هما سيليا وكندة، وانفصلت عنه بعد فترة زواج دامت أحد عشر عاما.

الزيجة الثالثة

تزوجت النجمة نيللي كريم من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في وذلك في عام 2011 في حفل كبير بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وطلب هشام عاشور نيللي كريم للزواج عندما رأها في أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكنها رفضت للمرة الأولي مؤكدة أن أول مقابلة بينهما كانت مرتدية بيجاما





وكان هشام عاشور كشف قصة زواجه من الفنانة نيللي كريم وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة:





" أنا بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر أنه يبقى بالسرعة دي، خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي ودا خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات.

آخر أعمال نيللي كريم

وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

