انت الأن تتابع خبر عائلة دنيا بطمه تأجل طرح أغنيتها مطلقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت عائلة الفنانة المغربية دنيا بطمة تأجيل طرح أغنية الأخيرة، التي تحمل اسم "مطلقة" من فيلم "البوز"، إلى موعد يحدد لاحقًا.



وقالت عائلة بطمة إن الأغنية تحوي بعض الأخطاء التقنية، وسيؤجل طرحها ريثما يجري إصلاحها، كما اعتذرت من الجمهور المتحمس لسماعها.



وكتبت العائلة عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام": إخبار لكل محبي الفنانة دنيا بطمة سيُؤَجَّل طرح الأغنية لوقت لاحق؛ بسبب بعض التعديلات التقنية، مضيفةً أن الخطأ خارجٌ عن إدراتهم، وسيوافون الجمهور بالموعد الجديد قريبًا.



قبل يومين فقط، شوّقت عائلة الفنانة المغربية جمهورها ومحبيها للأغنية، إذ أكدت أنه سيجري بث الأغنية على القناة الرسمية للشركة المنتجة لفيلم "البوز" على منصة "يوتيوب"، وذلك يوم الخميس الساعة التاسعة ليلاً، وطالبت الجمهور الدعاء لـ دنيا.



وتناقش الأغنية التي تطلقها الفنانة المغربية في أول أفلامها السينمائية، المشاكل التي تعانيها "المرأة المطلقة" في المجتمع العربي، وتسلط الضوء على نظرة المجتمع السيئة لها.



وتقول كلمات الأغنية: أنا اللي رجعت أقوى من اللي هرستها الأيام، خرجت للنور بعدما كنت في ظلام .