نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصالهما.. عمل واحد جمع نيللي كريم وهشام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة نيللي كريم خلال الساعات الأخيرة خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي.





وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".

ويقدم لكم دوت الخليج الفني تفاصيل العمل الفني الذي جمع بين نيللي كريم وهشام عاشول قبل طلاقهما





شارك هشام عاشور، بالتمثيل طليقته الفنانة نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة، وتعرضت وقتها لانتقادات لاذعة حيث قال البعض إنها تجامل زوجها.





تفاصيل مسلسل عمله نادره

تدور أحداث المسلسل حول شخصية نادرة "نيللي كريم" إمرأة صعيدية يتوفى زوجها لتبدأ رحلتها ومعاناتها في البحث عن الميراث مما يجعلها تدخل في صراعات مع كل من حولها وخصوصًا مع أسرة زوجها، وترفض "نادرة" استسلامها لحرمانها من الميراث وتحاول بشتى الطرق أن تحصل على حقوق أولادها.

ومسلسل "عملة نادرة" من بطولة النجمة نيلي كريم بجانب النجم السوري جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بجانب عدد هائل من النجوم الشباب، العمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.



قصة زواج نيللي كريم وهشام عاشور

تزوجت النجمة نيللي كريم من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في وذلك في عام 2011 في حفل كبير بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وطلب هشام عاشور نيللي كريم للزواج عندما رأها في أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكنها رفضت للمرة الأولي مؤكدة أن أول مقابلة بينهما كانت مرتدية بيجاما





وكان هشام عاشور كشف قصة زواجه من الفنانة نيللي كريم وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة:





" أنا بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر أنه يبقى بالسرعة دي، خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي ودا خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات.