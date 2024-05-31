نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار تركي آل شيخ يعرض برومو فيلم ولاد رزق 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج المستشار تركي آل شيخ لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق المستشار تركي آل شيخ: "بالتوفيق ان شاء الله..برعاية موسم الرياض".

https://www.instagram.com/reel/C7o-GRmIjB5/?utm_source=ig_web_copy_link

أحداث فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث:

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي يوم 13 يونيو القادم في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.



كما تدور أغلب أحداث فيلم ولاد رزق 3، في دولة السعودية، تحديدًا بمدينة الرياض، والبوليفارد، حيث ظهر الفنان محمد ممدوح وهو يتحدث مع ولاد رزق عن مكان العملية الجديدة، قائلًا: في ماتش ملاكمة هيتلعب في موسم الرياض، ثم أشار إلى بقية تفاصيل العملية.

الأبطال المشاركين في فيلم ولاد رزق ج3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، رازن مغربي وغيرهم من الفنانين كضيوف شرف وأبرزهم إياد نصار وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

ولاد رزق القاضية

ويأتي الجزء الثالث من العمل بشكل مختلف عن الجزأين السابقين، حيث يشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويحظى الفيلم بحملات دعائية ضخمة واهتمام إعلامي كبير، خاصة بعد الإعلان عن ميزانيته الإنتاجية الضخمة التي وصلت إلى 8 ملايين دولار، مما يعد رقمًا ضخمًا بالنسبة لإنتاج فيلم عربي.

إيرادات الجزء الأول والثاني من ولاد رزق:

ويذكر أن حقق الجزآن الأول والثاني من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد ".